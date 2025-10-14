BTG propõe incorporação de ações do Banco Pan

(Reuters) - O Banco BTG Pactual anunciou na noite de segunda-feira que propôs a incorporação das ações do Banco Pan por meio de troca de ações, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, os acionistas receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan. As units são compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A.

A proposta representa prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação preferencial do Pan na presente data, disse.