Chair do Fed aborda economia em meio a riscos ao crescimento, emprego e preços

Os investidores preveem que o Fed reduzirá sua taxa de juros referencial em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4,00%, com novo corte em dezembro.

Porém, as forças concorrentes na economia neste momento estão emaranhadas, disse o economista-chefe da EY-Parthenon, Gregory Daco.

"Há forças conflitantes que estão afetando a economia dos EUA, em particular, com a economia sendo essencialmente limitada pelas tarifas... E também pela redução da imigração", disse Daco em uma reunião da conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial, onde Powell discursará nesta terça-feira.

"Ao mesmo tempo, estamos vendo uma grande quantidade de... investimentos na área de IA... Essas forças estão se compensando, não necessariamente de forma proporcional, não necessariamente ao mesmo tempo, mas acho que é um duelo muito interessante."

A rapidez com que a tensão se resolverá em uma visão mais consistente da economia será crucial para as próximas decisões do Fed.

As autoridades estão divididas entre as que estão preocupadas com o fato de a inflação permanecer acima da meta de 2% do Fed e os que consideram que o mercado de trabalho corre o risco de uma rápida queda.