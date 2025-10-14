Chair do Fed diz que economia dos EUA está mais firme, mas tendência contratações e demissões baixas continua

"Com base nos dados de que dispomos, é justo dizer que as perspectivas para o emprego e a inflação não parecem ter mudado muito desde nossa reunião de setembro, há quatro semanas", na qual o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, disse Powell em comentários preparados para uma conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial.

"Os dados disponíveis antes da paralisação, no entanto, mostram que o crescimento da atividade econômica pode estar em uma trajetória um pouco mais firme do que o esperado", disse ele em referência à paralisação do governo dos EUA que atrasou a divulgação de dados de emprego e outros.

"Não existe uma trajetória livre de riscos para a política monetária, à medida que navegamos na tensão entre nossas metas de emprego e de inflação", disse Powell, observando nas recentes projeções a divisão quase equilibrada entre aqueles que preveem cortes na taxa de juros na reunião do final deste mês e na reunião de dezembro, e aqueles que preveem um ou menos cortes até o final do ano.

Powell advertiu que essas projeções podem evoluir com a chegada de novos dados.

"Volto a enfatizar que essas projeções devem ser entendidas como representando uma gama de possíveis resultados cujas probabilidades evoluem à medida que novas informações chegam para nossa abordagem reunião por reunião", disse Powell. "Definiremos a política monetária com base na evolução das perspectivas econômicas e no equilíbrio dos riscos, em vez de seguirmos um caminho predeterminado."

Mesmo com o atraso do relatório de empregos de setembro, Powell, que dedicou a maior parte de seus comentários a uma discussão sobre o balanço patrimonial do Fed, disse que se baseou em uma variedade de fontes de dados públicos e privados para obter informações sobre o mercado de trabalho.