Confiança dos investidores da Alemanha aumenta menos do que o esperado em outubro, segundo o ZEW

"Os especialistas ainda esperam uma recuperação no médio prazo", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach, apontando para o aumento apesar das persistentes incertezas globais e da falta de clareza em relação à implementação do programa de investimento estatal.

Em contrapartida, as avaliações da situação econômica atual continuam a seguir uma tendência negativa, caindo de -76,4 pontos no mês anterior para -80,0 pontos em outubro.

A pontuação é baseada em uma pesquisa com 177 analistas financeiros de bancos, seguradoras e empresas industriais entre 6 e 13 de outubro. Dentro de uma faixa de -100 a +100, ela mede as expectativas sobre o desenvolvimento econômico futuro do país.

(Por Friederike Heine)