Contigência no sistema elétrico afeta fornecimento de energia em diferentes Estados na madrugada

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - Uma contigência no Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada de terça-feira levou à interrupção do fornecimento de energia a consumidores em alguns Estados do país, segundo informações divulgadas por distribuidoras de energia.

A Light relatou que 450 mil clientes chegaram a ficar sem energia em um período da madrugada após a interrupção de energia em onze de suas subestações, afetando parte da Baixada, Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Já a Enel São Paulo, que atende a região metropolitana paulista, disse que 937 mil clientes chegaram a ser afetados.