Crescimento da zona do euro deve se manter, mas com custo fiscal crescente, diz FMI

Os números representam um rebaixamento cumulativo em comparação às projeções feitas há um ano, à medida que a incerteza cobra seu preço e mesmo esse desempenho relativamente bom tem um alto custo fiscal.

"A elevada incerteza em múltiplas frentes e o aumento das tarifas são os principais direcionadores", afirmou o FMI. "A recuperação do consumo privado com salários reais mais altos e o afrouxamento fiscal na Alemanha em 2026 representam apenas uma compensação parcial."

O equilíbrio fiscal piorará principalmente devido ao grande esforço da Alemanha para gastar em defesa e infraestrutura, elevando a relação dívida/PIB da zona do euro de 87% em 2024 para 92% até 2030, disse o FMI.

Com o crescimento relativamente estável no potencial e a dívida aumentando, a inflação também deve permanecer perto da meta de 2% do Banco Central Europeu, e é por isso que o FMI prevê a taxa de depósito estável em 2% até 2029.

O FMI também observou que os exportadores, em geral, não absorveram tarifas dos EUA e que o preço de exportação de carros alemães vendidos para países fora da UE permaneceu relativamente estável até agora, um sinal promissor para o grande setor industrial da Europa.

No entanto, o impacto das medidas protecionistas na economia global provavelmente se intensificará, pois uma série de fatores que proporcionaram alívio temporário provavelmente diminuirão.