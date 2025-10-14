Dólar perde força após fala de Powell, mas ainda fecha em alta ante o real

Às 17h17, na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,26%, aos R$5,4995.

Pela manhã o dólar sustentou ganhos firmes ante o real, puxado pelo avanço das cotações também no exterior. Naquele momento, investidores buscavam por ativos de menor risco, como Treasuries, dólar e ouro, em detrimento de opções mais arriscadas, como ações, moedas e títulos de países emergentes.

Por trás do movimento estavam novamente os receios de um acirramento do embate comercial entre Estados Unidos e China, ainda que o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha baixado o tom contra os chineses no fim de semana.

Às 10h51 o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,5202 (+1,10%).

Com o dólar oscilando acima dos R$5,50, exportadores aproveitaram para vender moeda, o que reduziu um pouco as cotações, afirmou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. Mas foram os comentários de Powell, segundo ele, que pesaram de forma decisiva sobre a divisa norte-americana.

Entre outros pontos abordados, Powell indicou que o fim do processo de redução do balanço patrimonial do Fed -- ou seja, o aperto quantitativo (QT) -- pode estar próximo.