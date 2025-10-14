Embraer diz que empresa de leasing TrueNoord fez pedido firme para 20 jatos E195-E2

(Reuters) - A Embraer comunicou nesta terça-feira que a companhia especializada em leasing de aeronaves regionais TrueNoord fechou um pedido firme para 20 jatos E195-E2, avaliado em US$1,8 bilhão no preço de tabela.

Segundo a fabricante brasileira de aviões, o acordo também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais, sendo 20 modelos E195-E2 e 10 aeronaves E175-E1.

Com sede em Amsterdã, a TrueNoord também possui escritórios em Dublin, Londres e Cingapura. Atualmente, possui uma frota com mais de 100 aeronaves de última geração — incluindo turboélices, jatos regionais e modelos crossover — em leasing para mais de 30 operadores em 24 países.