EUA e China lançam taxas portuárias retaliatórias e ameaçam mais turbulência no mar

Porém, após o fim de semana, ambos os lados procuraram tranquilizar operadores e investidores, destacando a cooperação entre suas equipes de negociação e a possibilidade de encontrarem um caminho a seguir.

A China disse que começou a cobrar taxas especiais sobre navios de propriedade, operados, construídos ou com bandeira dos EUA, mas esclareceu que os navios construídos na China estarão isentos das taxas.

Em detalhes publicados pela emissora estatal CCTV, a China definiu disposições específicas sobre isenções, que também incluem navios vazios que entram em estaleiros chineses para reparos.

As taxas portuárias extras impostas pela China serão cobradas no primeiro porto de entrada em uma única viagem ou nas cinco primeiras viagens em um ano, seguindo um ciclo de cobrança anual que começa em 17 de abril.

Mais cedo neste ano, o governo Trump anunciou planos de cobrar taxas dos navios ligados à China para afrouxar o controle do país sobre o setor marítimo global e reforçar a construção naval dos Estados Unidos.

Uma investigação durante o governo do ex-presidente Joe Biden concluiu que a China usa políticas e práticas injustas para dominar os setores marítimos, logísticos e de construção naval globais, abrindo caminho para essas penalidades.