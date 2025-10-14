FMI alerta para chances crescentes de correção "desordenada" do mercado global

Apesar dessa volatilidade recente, os mercados têm se mostrado, em sua maioria, resilientes desde abril, quando Trump desencadeou sua guerra comercial, sustentados por expectativas de afrouxamento monetário na maioria das principais economias avançadas.

No entanto, esse otimismo do mercado mascara os potenciais danos causados por tarifas e pela elevada dívida pública. O FMI alertou que os laços estreitos entre bancos e instituições financeiras menos regulamentadas podem amplificar esses riscos.

"Por baixo da superfície calma, o terreno está mudando em várias partes do sistema financeiro, dando origem a vulnerabilidades", escreveu o Fundo em seu Relatório de Estabilidade Financeira Global.

"Modelos de avaliação indicam que os preços dos ativos de risco estão bem acima dos fundamentos, aumentando a probabilidade de correções desordenadas quando ocorrem choques adversos", escreveu.

Apesar de alguns dados econômicos negativos, as avaliações de ações e crédito corporativo estão "bastante esticadas", já que o entusiasmo por ações de megacaps de IA impulsiona a concentração histórica do mercado de ações. Isso cria o risco de uma "correção repentina e acentuada" se os retornos esperados não justificarem avaliações elevadas, afirmou o FMI.

BOLHA