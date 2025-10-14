FMI diz que China deve trabalhar para impulsionar demanda doméstica; setor imobiliário ainda é um problema

WASHINGTON (Reuters) - A China precisa reequilibrar seu modelo de crescimento em direção à demanda interna, que tem sido fraca há algum tempo devido ao colapso do setor imobiliário do país, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, enfatizando uma mensagem que há muito tempo vem sendo transmitida a Pequim.

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, observou que a China ainda tem muitos empréstimos inadimplentes no setor imobiliário.

Ele disse que a China está aumentando a produção de produtos manufaturados, mas os preços estão mais baixos.