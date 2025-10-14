FMI eleva projeção de crescimento global com tarifas mais benignas, mas alerta para nova tensão entre EUA e China

O Fundo agora prevê um crescimento real do PIB global de 3,2% em 2025, acima da previsão de julho de 3,0% e também da estimativa de 2,8% de abril, após Trump impor tarifas "recíprocas" globais e uma escalada de retaliação com a China. A previsão é de um crescimento global de 3,1% em 2026, inalterado em relação a julho.

Além de tarifas menores que o esperado, a produção global foi sustentada por um setor privado ágil que antecipou as importações e redirecionou rapidamente as cadeias de oferta, pelo dólar mais fraco, estímulo fiscal na Europa e na China e um boom de investimentos em IA, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

"Então, em suma: não tão ruim quanto temíamos, mas pior do que prevíamos há um ano e pior do que precisamos", disse ele antes do início das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial nesta semana.

Mas Trump quebrou a relativa calma na sexta-feira ao ameaçar impor tarifas de 100% sobre produtos chineses – além de taxas médias de 55% – em retaliação à expansão por Pequim dos controles de exportação de terras raras. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na segunda-feira que negociações estão em andamento para neutralizar uma grande escalada na guerra comercial entre EUA e China.

"Obviamente, se isso se materializar, será um risco muito significativo para a economia global", disse Gourinchas à Reuters em uma entrevista, acrescentando que a escalada pode reduzir significativamente as previsões de crescimento e aumentar a incerteza que está paralisando investimentos e gastos.

Em um cenário de risco negativo no relatório que modela o impacto de tarifas 30 pontos percentuais maiores que os níveis atuais sobre produtos da China e 10 pontos percentuais maiores para o Japão, a zona do euro e os mercados emergentes asiáticos, o FMI conclui que isso reduziria o crescimento global em 2026 em 0,3 ponto percentual, com o impacto negativo aumentando para mais de 0,6 ponto percentual até 2028.