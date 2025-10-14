GM terá despesa de US$1,6 bi após fim de estímulo fiscal atrapalhar planos para veículos elétricos

(Reuters) - A General Motors disse nesta terça-feira que assumirá uma despesa de US$1,6 bilhão no terceiro trimestre, à medida que reformula sua estratégia de veículos elétricos após a eliminação de um importante incentivo federal nos Estados Unidos que provavelmente reduzirá a demanda.

A divulgação da GM é uma das indicações mais claras de que as montadoras norte-americanas estão se apressando para adaptar seus planos de produção em resposta à desaceleração da demanda por veículos elétricos.

O mercado de veículos elétricos também enfrenta uma nova pressão depois que o governo Trump eliminou um crédito fiscal federal de US$7.500 para veículos elétricos, um apoio importante do setor, com executivos do setor automotivo alertando para uma queda acentuada a curto prazo nas vendas de carros a bateria antes de uma eventual recuperação.