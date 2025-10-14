Goldman Sachs eleva recomendação de Bradesco a neutra; corta Santander Brasil para venda

Itaú Unibanco permaneceu com recomendação de compra, com a equipe do Goldman Sachs atribuindo a decisão à forte rentabilidade do banco, que ainda teve o preço-alvo elevado de R$42 para R$43.

Em relação a Banco do Brasil, que continuou com recomendação neutra, mas teve o preço-alvo elevado de R$20 para R$21, os analistas afirmaram que os desafios parecem já estar precificados no valuation descontado do papel.

Para os resultados do terceiro trimestre, Labarta e equipe esperam expansão sequencial dos lucros entre os grandes bancos.

"Acreditamos que o Itaú continuará apresentando ROE superior aos pares... Enquanto isso, o Bradesco deve mostrar a maior expansão de lucro trimestral entre os pares", citaram, avaliando que Santander Brasil deve apresentar lucros estáveis, já que a margem financeira com o mercado (NII) continua pressionada.

Para o BB, os analistas avaliam que a visibilidade sobre os lucros permanece limitada, devido à deterioração da carteira de crédito rural, especialmente em um trimestre com maior concentração de parcelas rurais. Eles citaram que dados de julho apontam para queda no lucro, embora possa haver uma surpresa positiva.

Na bolsa paulista, por volta de 12h20, Bradesco PN subia 2,07%, Itaú Unibanco PN tinha alta de 0,86%, Banco do Brasil ON avançava 0,29% e Santander Brasil Unit cedia 1,41%. No mesmo horário, o Ibovespa registrava acréscimo de 0,2%.