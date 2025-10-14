Helbor tem queda de 3% nas vendas do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora residencial Helbor anunciou nesta terça-feira vendas brutas totais de R$478,8 milhões, queda de 3,1% sobre um ano antes, segundo prévia operacional divulgada ao mercado.

A companhia lançou no período três empreendimentos, somando um valor geral de vendas (VGV) de R$496,6 milhões. A empresa não fez lançamentos no mesmo período de 2024.

Em unidades, a empresa lançou 793 apartamentos. As vendas compreenderam 675 unidades no período, uma queda de 9,5% na comparação anual.