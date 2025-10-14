Ibama pede mais informações da Petrobras em licenciamento da Foz do Amazonas

O Ibama havia aprovado um teste de resposta a emergências realizado pela Petrobras em agosto, mas solicitou ajustes antes de decidir sobre se concederá a licença ou não. A petroleira havia respondido em 26 de setembro.

Procurada, a Petrobras afirmou em nota que "irá atender a todos os questionamentos do instituto, conforme vem fazendo desde o início do processo e em completo respeito às exigências do processo de licenciamento ambiental".

A petroleira disse ainda que, no decorrer desta semana, serão realizadas diversas reuniões para esclarecimentos técnicos do processo de licenciamento e que "segue confiante que a licença de operação será emitida em breve".

A Petrobras busca há anos uma licença para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, em região onde a indústria petroleira acredita ser possível haver grandes reservas capazes de abrir uma nova fronteira exploratória. Entretanto, a área tem enormes desafios socioambientais e sua exploração enfrenta forte resistência de grupos da sociedade e até mesmo de parte do governo federal.

Na véspera, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em nota que, desde 2022, a Petrobras já aplicou mais de R$1 bilhão somente com atividades relacionadas ao licenciamento ambiental, sendo R$543 milhões com aluguel da sonda de perfuração, R$327 milhões com embarcações e R$142 milhões com serviços aéreos.

(Por Marta Nogueira; edição de Letícia Fucuchima e Pedro Fonseca)