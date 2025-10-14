Ibovespa descola do exterior e avança com ajuda de Bradesco e Embraer

A bolsa paulista destoava do tom negativo no mercado externo, meio a renovadas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Em Nova York, o S&P 500 cedia 0,46%.

Após um alívio na véspera envolvendo o tema, Washington e Pequim começaram a cobrar taxas portuárias adicionais de empresas de transporte marítimo, reacendendo nesta terça-feira os atritos comerciais. No plano doméstico, agentes financeiros também acompanham a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Ele lamentou o fato de a medida provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, ter sido arquivada pelo Congresso na semana passada, mas afirmou que na quarta-feira o governo começará a trabalhar com esta rejeição.

DESTAQUES

- BRADESCO PN avançava 2,25%, tendo como pano de fundo relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação das ações para neutra. SANTANDER BRASIL UNIT, que teve a recomendação rebaixada para venda caía 1,62%. Ainda no setor, ITAÚ UNIBANCO PN -- que permaneceu com compra -- valorizava-se 1,37% e BANCO DO BRASIL ON -- que seguiu com neutra -- tinha elevação de 0,86%. Também no radar estavam resultados trimestrais de bancos norte-americanos.

- BTG PACTUAL ON recuava 1,71%, após propor a incorporação das ações do Banco Pan, no qual já tem uma participação de 76,9%. A oferta envolve troca de ações -- 0,2128 unit do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan, o que implica um preço de R$10,07 por papel, equivalente a um prêmio superior a 30% sobre o preço da segunda-feira. BANCO PAN PN, que não está no Ibovespa, saltava 26,75%.