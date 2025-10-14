Ibovespa fecha quase estável com EUA-China no radar; Embraer sobe

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, em meio a persistentes receios sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China, mas desempenho robusto de papéis como Embraer, após novo pedido de aviões.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,07%, a 141.684,62 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 141.334,32 na mínima e 142.588,97 na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava R$16,99 bilhões antes dos ajustes finais.