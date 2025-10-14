JPMorgan eleva previsão de receita de juros após lucro superar estimativas

"Embora tenha havido alguns sinais de desaceleração, particularmente no crescimento de empregos, a economia dos EUA permaneceu resiliente em geral", disse o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon, em um comunicado.

"No entanto, continua a haver um grau elevado de incerteza decorrente de condições geopolíticas complexas, tarifas e incerteza comercial, preços elevados de ativos e o risco de inflação persistente", acrescentou.

O JPMorgan também revisou sua previsão de receita de juros (NII) para o ano para aproximadamente US$95,8 bilhões, em comparação com uma estimativa anterior de US$95,5 bilhões. A estimativa já havia sido elevada em julho.

Projeções de analistas compiladas pela LSEG apontavam US$95,4 bilhões.

No terceiro trimestre, a NII subiu 2%, para US$24,1 bilhões. Para o quarto trimestre, a expectativa é de alcance US$23,5 bilhões, excluindo os mercados.

O banco espera uma NII, excluindo mercados, de US$95 bilhões em 2026, impulsionada pelo crescimento do balanço patrimonial e parcialmente compensada pelo impacto de juros mais baixos.