Lucro do Goldman Sachs supera estimativas com apoio de banco de investimento

As comissões no banco de investimento do Goldman Sachs subiram 42%, para US$2,66 bilhões, no trimestre encerrado em 30 de setembro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Analistas esperavam um aumento de 14,3%, de acordo com a estimativa média compilada pela LSEG.

O lucro do banco como um todo somou US$4,1 bilhões, ou US$12,25 por ação, superando as expectativas de Wall Street, de US$11 por ação.

HONORÁRIOS AUMENTAM

O crescimento foi impulsionado por um aumento de 60% nas tarifas de consultoria, enquanto as de subscrição de dívida e ações também aumentaram.

"Os resultados deste trimestre refletem a força da nossa franquia de clientes e o foco na execução de nossas prioridades estratégicas em um ambiente de mercado melhorado", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em comunicado.

"Sabemos que as condições podem mudar rapidamente e, por isso, continuamos focados em uma forte gestão de riscos."