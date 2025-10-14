Mercado mundial de petróleo verá enorme excesso em 2026, diz IEA

O volume de 4 milhões de bpd de petróleo excedente seria equivalente a quase 4% da demanda mundial e é muito maior do que as previsões de outros analistas.

A Opep+ está adicionando mais petróleo bruto ao mercado depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados decidiram reverter alguns cortes na produção mais rapidamente do que o programado anteriormente. A oferta extra está aumentando os temores de um excesso e pesando sobre os preços do petróleo este ano.

Na visão da IEA, a oferta está aumentando muito mais rapidamente do que a demanda. Este ano, o órgão espera que a oferta aumente em 3,0 milhões de bpd, ante 2,7 milhões de bpd anteriormente. No próximo ano, a oferta aumentará em mais 2,4 milhões de bpd, segundo a agência.

A IEA também reduziu sua previsão de crescimento da demanda mundial este ano para 710.000 bpd, uma queda de 30.000 bpd em relação à previsão anterior, citando um cenário econômico mais desafiador.

"O uso de petróleo permanecerá moderado durante o restante de 2025 e em 2026, resultando em ganhos anuais previstos em cerca de 700.000 barris por dia em ambos os anos", disse a IEA em um relatório mensal.

Na segunda-feira, a Opep manteve sua previsão de que a demanda aumentará em 1,3 milhão de bpd este ano, quase o dobro da taxa esperada pela IEA, e disse que a economia mundial estava indo bem.