Ministro das Finanças do Japão pede adequação de estratégia econômica para era da inflação

As medidas foram uma combinação de afrouxamento monetário ousado, política fiscal flexível e reformas que ajudaram a economia a escapar de mais de uma década de deflação, mas aumentaram a enorme dívida do governo.

"A inflação, e não a deflação, tornou-se um desafio para nós agora. Em vista disso, acredito que seja necessário desenvolver políticas apropriadas para as circunstâncias atuais", disse ele.

Os comentários de Kato foram feitos no momento em que se espera que a recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, conhecida por seu firme apoio ao Abenomics, adote políticas reflacionárias.

A escolha de Takaichi como a nova líder do partido governista na semana passada reduziu as expectativas do mercado em relação a um aumento da taxa de juros no curto prazo, elevando as ações e enfraquecendo o iene.

Questionado sobre a fraqueza do iene, Kato reiterou que o governo monitorará minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado cambial.

"Temos visto movimentos rápidos na direção de um iene mais fraco desde a semana passada", disse Kato. "É importante que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos", acrescentou.