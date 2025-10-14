Norte-americana Guidepoint inicia operação no Brasil em parceria com Stellantis

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia norte-americana de telemetria de veículos Guidepoint anunciou nesta terça-feira expansão de sua parceria com a Stellantis para a região da América do Sul, com início de operações no Brasil, segundo comunicado da empresa.

A Guidepoint, que mantém parceria com o grupo Stellantis nos Estados Unidos desde a década de 1980 -- antes de a montadora ser formada pela união da PSA com a Fiat Chrysler --, afirmou que a parceria no Brasil tem como objetivo equipar veículos sem conectividade de fábrica com dispositivos de rastreamento em tempo real.

Os aparelhos permitem a emissão de alertas de segurança, diagnóstico remoto e agendamento de manutenção direto com a concessionária, afirmou a companhia, citando que o serviço pode ser adquirido pelo proprietário do veículo ou por frotistas.