Novas tensões comerciais entre EUA e China aumentam risco econômico, diz economista-chefe do FMI
WASHINGTON (Reuters) - As novas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China representam um risco negativo para a economia global que não está refletido nas últimas projeções do Fundo Monetário Internacional, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, nesta terça-feira.
Gourinchas disse a repórteres que o choque tarifário dos EUA está diminuindo ainda mais as perspectivas de crescimento já fracas, com a incerteza sobre as políticas tarifárias pesando sobre o investimento.
(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)
