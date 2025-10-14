Powell diz que fim da redução do balanço patrimonial pode estar próximo

Seus comentários foram extraídos do texto de um discurso preparado para ser proferido em uma reunião realizada pela Associação Nacional de Economia Empresarial na Filadélfia.

"Começaram a surgir alguns sinais de que as condições de liquidez estão se tornando gradualmente mais restritivas, incluindo uma firmeza geral das taxas de recompra, juntamente com pressões mais perceptíveis, porém temporárias, em datas selecionadas", observou Powell.

O processo QT, que vem sendo executado desde 2022, foi projetado para remover quantidades excessivas de liquidez que o Fed adicionou aos mercados financeiros durante a pandemia da Covid-19. As compras em larga escala de títulos do Tesouro e hipotecários tinham como objetivo estabilizar os mercados e fornecer estímulo quando a meta de taxa de curto prazo do Fed estava em níveis próximos a zero.

A compra de ativos ajudou o Fed a mais do que dobrar seus ativos para cerca de US$9 trilhões. Desde 2022, permitir que um determinado montante de títulos vencesse e não fosse rolado ajudou a reduzir o balanço patrimonial do Fed para US$6,6 trilhões.

Não está claro até onde o Fed pode ir com o QT, mas algumas autoridades disseram que ainda há muita liquidez no sistema financeiro, sugerindo que eles podem avançar com o QT sem perturbar os mercados monetários.

Powell não disse até que ponto o Fed poderá reduzir seus ativos. Mas ele disse que, até o momento, "o resultado final é que nosso regime de reservas amplas tem se mostrado notavelmente eficaz na implementação da política monetária e no apoio à estabilidade econômica e financeira".