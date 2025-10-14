Powell vê com bons olhos e espera debate ativo entre autoridades do Fed

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que um debate ativo sobre questões de política monetária é algo bom de se ver no banco central dos Estados Unidos.

"Temos um debate saudável em andamento" no Fed e as autoridades estão "apresentando seus melhores argumentos para suas posições."

"Mas são posições diferentes", disse Powell em evento da Associação Nacional de Economia Empresarial. "Seria surpreendente se não houvesse um debate sobre essas questões."