Setor de serviços do Brasil avança em agosto pelo sétimo mês seguido

Com o sétimo resultado mensal seguido no azul, o setor acumulou no período avanço de 2,6% e marcou a maior sequência de resultados positivos desde os oito meses compreendidos entre fevereiro e setembro de 2022. O avanço de agosto, no entanto, foi o mais fraco nesse período.

Os dados mostraram ainda expansão de 2,5% no volume de serviços em relação a agosto do ano anterior, também em linha com a expectativa.

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, não foi percebido ainda nenhum efeito ou impacto do tarifaço dos Estados Unidos, que entrou em vigor em agosto.

O setor de serviços vem mostrando resiliência neste ano apesar da política monetária contracionista, com a taxa básica de juros Selic em 15%, ajudado pelo mercado de trabalho aquecido e medidas de estímulo à demanda.

"O resultado do mês indica uma acomodação no crescimento dos serviços, que tem sido o setor mais resiliente da economia. Mesmo com o avanço disseminado entre as atividades, vemos um movimento de recomposição de perdas recentes", disse André Valério, economista sênior do Inter.

O destaque do setor em agosto foram os serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 0,4%. O resultado dessa atividade, segundo o IBGE, foi puxado por empresas que atuam na área de programas de fidelidade e cartões de desconto, atividades jurídicas e aluguel de máquinas e equipamentos.