Taxas dos DIs acompanham perda de força do dólar e recuam após discurso de Powell

Entre os vencimentos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,775%, em queda de 4 pontos-base ante 13,818%.

Pela manhã o tom dos negócios globais era dado pela busca por ativos de menor risco, como Treasuries, dólar e ouro, em detrimento de opções mais arriscadas, como ações, moedas e títulos de países emergentes.

Por trás do movimento estavam novamente os receios de um acirramento do embate comercial entre Estados Unidos e China, ainda que o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha baixado o tom contra os chineses no fim de semana.

Neste cenário, às 9h49 a taxa do DI para janeiro de 2028 atingiu a máxima de 13,470%, em alta de 6 pontos-base, quando o dólar mostrava força e oscilava acima dos R$5,50.

No início da tarde o cenário mudou. Em discurso proferido em reunião da Associação Nacional de Economia Empresarial na Filadélfia, Powell afirmou que o mercado de trabalho norte-americano permaneceu preso em um marasmo de poucas contratações e poucas demissões durante setembro, embora a economia em geral "possa estar em uma trajetória um pouco mais firme do que o esperado".

Ele observou ainda que as autoridades adotarão uma abordagem "reunião por reunião" para decidir sobre a taxa de juros, conforme equilibram a fraqueza do mercado de trabalho com o fato de que a inflação segue bem acima da meta de 2%.