Trump diz que um acordo de livre comércio com a Argentina é possível

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que um acordo de livre comércio com a Argentina é possível.

"Queremos ajudar a Argentina, e queremos sempre nos ajudar, mas queremos ajudar a Argentina", disse Trump em uma reunião com o presidente argentino, Javier Milei, na Casa Branca.

"Nós estaremos negociando com a Argentina."