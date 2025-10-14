Wall St cai com tensões entre EUA e China e resultados de bancos

O Goldman Sachs perdia 4,6%, apesar de ter superado as expectativas de Wall Street para o lucro trimestral.

O Citigroup tinha queda de 0,9% e o Wells Fargo subia 2,9% após superar as estimativas de lucro para o terceiro trimestre.

O índice bancário do S&P 500, que teve desempenho superior ao do S&P 500 este ano, caía 1,4% apesar dos bons resultados dos principais credores.

"O mais importante a ser considerado não é o lucro real, que, em grande parte, foi melhor em todos os setores... mas todos eles também estão sendo negociados em máximas históricas ou próximos a elas", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth, sobre o motivo pelo qual as ações de muitos bancos caíam apesar de terem divulgado resultados trimestrais fortes.

Os balanços ajudarão os investidores a avaliar o impacto das tarifas sobre as empresas norte-americanas e oferecerão novas pistas sobre a economia em um momento em que as divulgações de dados oficiais continuam atrasadas devido à paralisação do governo dos EUA.

O foco dos investidores também estará no discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na reunião anual da NABE, em busca de mais informações sobre a trajetória da política monetária do banco central dos EUA.