Ibovespa: PIB e dados de emprego movem mercados na semana

Os índices futuros nos EUA amanhecem em leve alta. Nesta terça-feira (29) será divulgada a Confiança do Consumidor do Conference Board do país. Na quarta está programada a segunda revisão do PIB norte-americano, junto de dados do setor imobiliário.

As bolsas europeias seguem o ritmo de alta tímida. O Euro Stoxx registrou aumento de 0,5%. No Reino Unido o FTSE-100 está fechado por causa de um feriado bancário.

As bolsas da Ásia fecharam em alta mesmo em meio a preocupações. O mercado indica que as medidas do governo chinês para estimular o setor imobiliário, por meio de um novo plano de construções e da flexiblização do financiamento para quem nunca comprou imóveis, são insuficientes. No fim da semana, a China também adotou políticas de suporte às Bolsas do país com a redução de taxas de negociação de ações.

Nas commodities, o petróleo negocia de lado. O barril de petróleo Brent está em US$ 84 e o minério de ferro em Singapura teve queda de 1,5%, aos US$110, como reflexo da falta de credibilidade dos estímulos chineses.

A Alupar (ALUP11) venceu concorrência na área de transmissão energética no Peru. O RAP vencedor foi de US$ 4,9 milhões e o Capex projetado é de US$ 38,9 milhões, o que representa uma relação RAP/Capex de 12,6%. O prazo de concessão é de 30 anos a partir do início da operação.

O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou a distribuição de R$ 953 milhões em JCP (Juros sobre Capital Próprio). Isso representa uma remuneração de R$ 0,33 por ação, que será pago nesta terça-feira (29). As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 12 de setembro.