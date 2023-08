Ibovespa: MP dos super-ricos, dados de trabalho nos EUA e mais destaques

Nos EUA, os futuros apresentam leve valorização. Movimento antecede a divulgação do relatório de abertura de vagas de emprego da JOLTS e o índice de confiança do consumidor elaborado pelo Conference Board.

O pregão na Europa apresenta sinal positivo. A Bolsa do Reino Unido tem valorização de mais de 1%. Na Alemanha, o índice de confiança do consumidor deve caiu para -25,5 em setembro, segundo o instituto GfK. Os dados fracos dos alemães corroboram com a visão de que o Banco Central Europeu deve seguir uma postura menos dura para combater a inflação.

Na Ásia, as Bolsas fecharam novamente em alta na terça-feira. O mercado asiático seguiu o movimento de segunda e operou com base nas medidas de estímulo econômico anunciadas pela China nos últimos dias. O setor imobiliário segue em foco. A Country Garden buscava negociar com credores o prazo de pagamento de um bônus, informou a Reuters. Na China, a Bolsa de Xangai registrou ganho de 1,2%, e a de Shenzhen subiu 2,69%. O índice Nikkei fechou em alta de 0,18% em Tóquio. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,34%, e em Taiwan, o índice Taiex apresentou aumento 0,69%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 1,95%.

A ISA Cteep (TRPL4) recebe aval para projeto de transmissão de energia. A empresa informou que foi habilitada para execução do Lote 1 do Leilão de Transmissão nº 01/2023. A companhia também aprovou a confirmação de sua participação no processo para a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), finalizando as etapas de governança necessárias. O RAP (Receita Anual Permitida) do projeto é de R$ 284 milhões.

A Petrobras (PETR4) concluiu a transferência dos polos Golfinho e Camarupim para a BW Energy (BWE). A operação foi encerrada com o pagamento de US$ 12,2 milhões para a companhia brasileira, com um recebimento posterior de até US$ 60 milhões, a depender das cotações futuras do petróleo Brent e do desenvolvimento dos ativos.

A Minerva (BEEF3) e Athn Foods compraram ativos da Marfrig (MRFG3) por R$ 7,5 bilhões. A Minerva adquiriu indústrias e comércios da Marfrig no Brasil, Argentina e Chile. A Athn Foods comprou a participação societária em controladas uruguaias da Marfrig. Com a aquisição, a Minerva passará a ter uma capacidade total de abate de bovinos de 42.439 cabeças por dia.