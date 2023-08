Emprego formal, inflação do aluguel, desoneração e o que mais move a Bolsa

No mercado acionário dos EUA, os futuros apresentam uma leve queda. Ao longo da manhã, os investidores devem acompanhar os dados econômicos sobre a criação de vagas de emprego no setor privado dos EUA da ADP, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e o índice de preços de gastos com consumo (PCE).

Na Europa, as bolsas, em sua maioria, operam em baixa. Hoje tivemos a divulgação do índice de sentimento econômico da Zona Euro, que recuou para 93,3 no mês de agosto, levemente abaixo das estimativas de 93,5. O mercado europeu também deve acompanhar o PIB da Alemanha do segundo trimestre. Dada a relevância da economia alemã, o dado pode dar sinais sobre a perspectiva futura para a política monetária do Banco Central Europeu. Os dados econômicos dos EUA também devem ser um ponto de atenção na Europa durante o pregão de hoje.

Na Ásia, as bolsas fecharam em sua maioria no terreno positivo. O mercado asiático seguiu o movimento de ontem das bolsas ocidentais, que apresentaram valorização devido a perspectiva de um FED menos duro na política monetária. Essa visão do mercado veio após os dados de ontem dos EUA sobre a abertura de vagas de empregos e confiança do consumidor virem abaixo do esperado.

O foco na Ásia também se manteve nos esforços da China para estimular sua economia. A cidade de Guanghou, no sul do país, anunciou ontem um relaxamento nas restrições para a hipotecas. Na China, a Bolsa de Xangai registrou ganho de 0,04%, e a de Shenzhen subiu 0,37%. O índice Nikkei fechou em alta de 0,33% em Tóquio. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,35%, e em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,58%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,01%.

Petróleo cai e ferro sobe. Nas commodities, o Petróleo Brent sobe 0,46%, a US$ 85,88 o barril, enquanto o minério de ferro apresenta alta de 1,97%, a US$ 113,70. Os investidores acompanham um possível impacto na produção de petróleo no golfo do México ocasionado pelo furacão Idália, que se aproxima da Flórida.

Porto Serviços, da Porto Seguro (PSSA3), adquire a Unigás. A empresa adquirida é especializada na área de instalação de sistemas de aquecimento, gás natural e gás liquefeito de petróleo, assim como na realização de assistência técnica, manutenções, reparos e individualizações de medição de consumo. Com esta operação, a Porto ingressa no segmento de instalação e assistência técnica relacionadas a sistemas de aquecimento e gás.