Ibovespa: ata do Copom, inflação na Europa e dados do Japão são destaques

Nos EUA, os futuros dos principais índices acionários operam em alta. Para hoje, o mercado deve acompanhar os dados sobre o mercado imobiliários dos EUA, com os números de licenças de construção e construção de novas casa em novembro. Apesar de alguns membros do Fed terem sinalizado nos últimos dias uma visão mais conservadora em relação ao ritmo da redução dos juros nos EUA, o mercado segue otimista com o processo de afrouxamento monetário no país. O S&P 500 fechou na sexta-feira passada a sua sétima semana seguida de alta, o maior ganho consecutivo desde 2017. Um dos fatores que vem contribuindo para o desempenho positivo da bolsa local é a queda das taxas dos títulos públicos de longo prazo dos EUA, que vem em queda desde o início de novembro.

Na Europa, as bolsas operam em leve alta. Em um dia de agenda econômica reduzida na região, o grande destaque ficou para a divulgação dos dados sobre a inflação na Zona do Euro. O índice de preços ao consumidor caiu 0,6% em novembro, abaixo das estimativas de redução de 0,5%. No acumulado dos últimos doze meses, o índice apresentou alta de 2,4%. A inflação abaixo do esperado na região, somada com a sinalização do início do ciclo de corte de juros nos EUA, contribui para a visão de que também há espaço para o Banco Central Europeu iniciar o seu ciclo de afrouxamento monetário.

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente no terreno positivo. Ao final do dia de hoje, o Banco Popular da China (PBoc) decidirá sobre o patamar dos juros na segunda maior economia do mundo. No Japão, o Nikkei apresentou valorização de 1,41%. O movimento de alta da bolsa japonesa veio após o Banco do Japão (BoJ) decidir por manter a taxa de juros do país inalterada. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,75%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi apresentou valorização de 0,07%. O Shangai Composto fechou em alta de 0,05%, e o Shenzen Composto subiu 0,12%.

O petróleo opera em queda, com o Brent a US$ 77,70 e o WTI a US$ 72,12. O mercado segue acompanhando o impacto que os ataques a navios petroleiros no Mar Vermelho podem ocasionar na oferta de petróleo. O minério de ferro apresentou leve queda em Dalian, a US$ 130,25. Os trabalhos de manutenção em algumas siderúrgicas na China acabaram pesando sobre a commodity.

A Vivo e a Auren firmaram acordo de investimento para a constituição de uma joint-venture focada na comercialização de soluções customizadas em energia em todo o Brasil. Ao associar o know-how da Auren na geração e comercialização de energia à capacidade de distribuição em escala da Vivo, a joint-venture pretende se posicionar no mercado livre de energia do Brasil, cuja abertura vem sendo implementada de forma gradativa e, a partir de janeiro de 2024, estará acessível a clientes do setor empresarial ligados à rede de alta tensão com demanda inferior a 500 kW. A JV ainda deve se preparar para atuar no segmento de baixa tensão e residencial em um cenário de abertura total do mercado de eletricidade brasileiro.

O Conselho de Administração da Sabesp aprovou o PPI (Plano Plurianual de Investimento) para o período 2024 a 2028. A companhia deve investir nesse período R$ 47,4 bilhões, sendo que R$ 8,1 bilhões serão investidos no próximo ano. Os valores constantes do PPI ainda não consideram efeitos do processo de desestatização, dentre eles a ampliação da área de concessão com o consequente aumento da população atendida, bem como a antecipação das metas de universalização, que está em fase de detalhamento sob coordenação do Governo do Estado de São Paulo. Uma vez finalizado, fará parte da documentação do processo de venda de ações e ocasionará a revisão dos valores do PPI.