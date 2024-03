Juros no Brasil e nos EUA e dados da economia agitam os mercados

A semana será agitada nos mercados do Brasil e Estados Unidos. Em ambos os países, teremos os novos índices de juros. na chamada Super Quarta. Por aqui, o Copom deve cortar novamente a taxa básica de juros, a Selic, que chegará a 10,75%, a sexta queda de 0,5 ponto percentual seguida. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) deve manter os juros entre 5,25% e 5,50% e não deve haver aumento.

Tanto o corte no Brasil quanto a manutenção da taxa de juros nos EUA são esperados. A novidade dessa semana devem ser os indicativos dos próximos passos, especialmente o que Jeremy Powell, presidente do Fed, dirá na sua entrevista coletiva de quarta-feira (20). E também os sinais do comunicado do Copom, uma vez que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) teve alta de 4,50% nos últimos 12 meses.

Hoje, (18), a Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice Geral de Preços de março (IGP-10), além do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S). Esses números devem dar uma prévia de como anda a inflação no Brasil em 2024.

Outro dado importante para medir a saúde da economia brasileira será o índice IBC-Br, do Banco Central. Esse dado mede o nível de atividade econômica no país (indústria, comércio, serviços e agropecuária) e deve ter uma alta entre 0,7% e 1,4% em janeiro, segundo previsões do mercado. Ele é importante porque ele ajuda a orientar as decisões do Banco Central a respeito dos juros no Brasil. Segundo o Índice de Tendência Econômica (ITE) da Faculdade de Campinas (Facamp), a atividade econômica recuou 1,5% em janeiro, na margem, após avançar 0,8% em dezembro, Já na comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice subiu 2,1% em janeiro, ante 3,8% em dezembro.

A semana terá também a divulgação do Monitor do PIB de janeiro, da FGV. Ele mede o volume do Produto Interno Bruto e mostra quanta riqueza foi gerada no país. Em 2023, a economia brasileira cresceu 3%, segundo esse índice, como destaque para o setor agropecuário.

Além disso, hoje teremos a divulgação dos balanços de Embraer (EMBR3), Magazine Luiza (MGLU3), Itaúsa (ITSA4) e Braskem (BRKM5). A empresa brasileira de aviação registrou o melhor resultado em cinco anos em seu balanço, divulgado hoje. Ela teve lucro de US$ 164 milhões em 2023. No ano anterior, havia registrado perdas de US$ 185,4 milhões. A Embraer foi escolhida pela Morgan Stanley por como sua principal escolha no setor aeroespacial. Analistas do banco de investimentos americano elevaram as suas previsões para a Embraer e ajustaram o preço-alvo das ações da empresa na bolsa americana de US$ 19,50 para US$ 40.