Concurso da Câmara tem salário a partir de R$ 26,1 mil; como se inscrever?

A Câmara dos Deputados publicou nesta quarta-feira (23) os editais do concurso público para preencher 140 vagas imediatas, além do cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 26,1 mil a R$ 34,8 mil, a depender do cargo. As provas estão previstas para dezembro.

Como se inscrever

Inscrições são feitas pela internet e começam na segunda-feira (28). Os candidatos podem se inscrever pelo site da FGV Conhecimento a partir das 16h do próximo dia 28 até as 16h de 4 de outubro. As provas estão previstas para os dias 3 e 10 de dezembro.