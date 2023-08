Universidades dão bolsas integrais de até R$ 310 mil para estudar nos EUA

Início do curso está previsto para o 2º semestre de 2024. Os selecionados serão notificados no primeiro semestre.

Doutorado em Hong Kong

Serão oferecidas 300 bolsas para PhD. O objetivo do Hong Kong PhD Fellowship Scheme é atrair "talentos globais" para o doutorado no país.

Bolsa cobre os três anos de estudo e pesquisa. Programa oferece um auxílio anual de 331.200 HKS (US$ 42.460 dólares, ou R$ 207 mil), além de um fundo para pesquisa de 13.800 HKS (R$ 8.500) que pode ser usado para viagens, participação em conferências ou outras atividades relacionadas ao seu projeto.

Ao todo, oito universidades participam do programa. Destas, seis estão entre as 300 melhores do mundo. Quatro delas estão entre as 50 melhores, e são University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Chinese University of Hong Kong e City University of Hong Kong.

Inscrições estão abertas até 1º de dezembro. Para outras informações sobre como se candidatar, os pré-requisitos e os documentos exigidos, basta clicar neste link.