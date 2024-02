'Enem dos Concursos': prazo para o pagamento da taxa termina hoje (16)

O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code (mais informações).

O valor é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Para quem teve a solicitação negada para a isenção da taxa, o prazo para o pagamento da guia também termina nesta sexta.

O que você precisa saber sobre o Concurso Nacional Unificado

Os candidatos poderão se inscrever por oito blocos temáticos. Eles foram divididos conforme a lista a seguir (clique no link e veja o edital com as regras de cada bloco).