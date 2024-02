'Enem dos concursos': mais de 80% dos candidatos concluíram inscrição

Com as inscrições, a União arrecadou mais de R$ 126 milhões. O resultado foi considerado um "sucesso" pelo governo federal, com estimativas de que o valor é superior ao custo final da aplicação das provas. "É o maior concurso da história feito até hoje, em número de inscritos", disse a ministra Esther Dweck.

Na divisão por sexo, 56% dos candidatos são mulheres e 44% são homens. "Esse dado é interessante porque a gente espera que reforce um pouco [a presença de mulheres na administração pública]. Hoje em dia a gente tem, dentro do setor público, quase o inverso disso", afirmou a ministra de Gestão.

Por faixa de renda, mais de 50% dos inscritos recebem até R$ 4.236. Veja os dados a seguir.

Até R$ 1.412: 16,5%

Entre R$ 1.413 e R$ 2.824: 20,3%

Entre R$ 2.825 e R$ 4.236: 20,5%

Entre R$ 4.237 e R$ 7.060: 20,3%

Entre R$ 7.061 e R$ 14.120: 16%

Acima de R$ 14.120: 6,3%

