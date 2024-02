Inscrição concurso Caixa 2024: veja todas as vagas, salários e regras

Na área de TI, as vagas estão concentradas em algumas regiões, incluindo Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Os requisitos para se candidatar incluem ensino médio completo, com salário inicial de R$ 3.762.

O segundo edital é para candidatos de nível superior. São 28 vagas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com salários de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Em ambos os casos, há 5 vagas disponíveis para cadastro de reserva.

Como se inscrever?

Para se inscrever nos editais da Caixa, os interessados devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização e aplicação das provas.

As inscrições serão realizadas apenas online, no período de 29 de fevereiro a 25 de março. As provas estão marcadas para o dia 26 de maio, e as cidades onde serão realizadas estão especificadas nos editais.