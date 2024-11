Nova data do CNU: veja quando resultados oficiais serão divulgados

As provas foram aplicadas no dia 18 de agosto. Era necessário assinar a ficha de inscrição, anotar o tipo de prova (A, B, C ou D) e escrever uma frase indicada no caderno de questões para exame de grafologia.

Falha na orientação. O edital previa a eliminação do candidato que não fizesse o preenchimento correto, mas a Justiça Federal no Tocantis entendeu que houve falha na orientação dos fiscais aos candidatos na aplicação do exame. Com a alteração, os demais candidatos precisarão aguardar a correção dos novos habilitados.

Veja o novo cronograma

Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos: 25 de novembro de 2024

25 de novembro de 2024 Envio de títulos: 4 e 5 de dezembro de 2024

4 e 5 de dezembro de 2024 Análise de títulos: 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025

6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025 Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações: 09 de dezembro de 2024

09 de dezembro de 2024 Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações: 9 e 10 de dezembro de 2024

9 e 10 de dezembro de 2024 Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações: 20 de dezembro de 2024

20 de dezembro de 2024 Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 23 de dezembro de 2024

23 de dezembro de 2024 Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência: 6 a 10 de janeiro de 2025

6 a 10 de janeiro de 2025 Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas: 11 e 12 de janeiro de 2025

11 e 12 de janeiro de 2025 Resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 de janeiro de 2025

15 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 e 16 de janeiro de 2025

15 e 16 de janeiro de 2025 Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 de janeiro de 2025

17 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 e 18 de janeiro de 2025

17 e 18 de janeiro de 2025 Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos: 11 de fevereiro de 2025

11 de fevereiro de 2025 Previsão de divulgação dos resultados finais: 11 de fevereiro de 2025

O acordo contou com a participação de membros do Ministério Público Federal, membros da Advocacia-Geral da União, representada por integrantes da Procuradoria Regional da União na 1ª Região, da Procuradoria-Geral da União e da Consultoria Jurídica junto ao MGI, além da Fundação Cesgranrio, e foi submetido à homologação pelo Desembargador Federal Carlos Pires Brandão, do TRF da 1ª Região, tendo envolvido os seguintes pontos: