Local de prova do CNU é divulgado; saiba como acessar área do candidato

No documento, é possível consultar o local onde o candidato fará a prova, que ocorre no dia 5 de maio. Além disso, outras informações estão disponíveis, como horário das provas, número de inscrição e situação de solicitação de atendimento especializado.

O que fazer se houver um erro no local da prova do CNU?

Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CNU, reforça a importância de os candidatos verificarem todas as informações contidas no cartão.

Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa - às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso - então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário , explica.

Ainda de acordo com Retamal, não é mais possível mudar o município de realização da prova. No entanto, o candidato pode solicitar a correção caso o município tenha saído diferente no cartão de confirmação.

"Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível", esclarece.