O que estudar na reta final para o CNU? Veja dicas para a prova e redação

Como descobrir onde vou fazer o CNU?

Para conferir o local de realização da prova do Enem dos concursos, é preciso acessar o site da Cesgranrio (https://cpnu.cesgranrio.org.br/login), banca responsável pela realização do concurso.

No site, o candidato deve fazer o login com seus dados de acesso da conta gov.br e depois, acessar a Área do Candidato, onde fica disponível o cartão de confirmação.

No documento, é possível consultar o local onde o candidato fará a prova, que ocorre no dia 5 de maio. Além disso, outras informações estão disponíveis, como horário das provas, número de inscrição e situação de solicitação de atendimento especializado.

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. O exame será feito em dois turnos.