MGI, Polícia Científica e outros órgãos: concursos têm 39,9 mil vagas

Concursos públicos oferecem 39.886 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 24 mil.

O maior concurso tem 4.644 vagas. Elas são oferecidas pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI).

O salário mais alto é de R$ 24 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP).