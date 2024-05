Golpistas se passam por servidores do INSS; veja como fazer a prova de vida

O que fazer ao receber uma visita de um suposto funcionário do INSS? Pegue o nome completo e matrícula do suposto servidor e ligue gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS.

Prova de vida é obrigatória: como fazê-la?

Desde janeiro do ano passado, cabe ao próprio INSS comprovar que o beneficiário está vivo. Não é necessário o comparecimento do beneficiário nas agências do INSS para realização da prova de vida. As mudanças são decorrentes da publicação da Portaria MPS nº 723, de 8 de março de 2024.

Que benefícios exigem a prova de vida? Todos os benefícios ativos de longa duração do INSS precisam da prova de vida anual. Por exemplo: aposentadorias, pensões e auxílio por incapacidade temporária com duração superior a um ano.

Em alguns casos, não há necessidade de realização de prova de vida. Para benefícios de curta duração com tempo inferior a um ano ou benefícios concedidos há menos de um ano. Por exemplo: salário-maternidade, auxílios por incapacidade temporária com duração inferior a um ano, seguro-defeso.

Como o INSS faz a prova de vida? O instituto recebe dados de outros órgãos públicos federais, preferencialmente biométricos, para realizar cruzamento de dados dos beneficiários. Essas informações são cruzadas com outras que constam na base do governo.