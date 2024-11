PAC, uvas e toneladas de café: o que está em jogo nos acordos Brasil-China

Agronegócio

China abriu quatro mercados para produtos agropecuários brasileiros. A partir dos acordos firmados, uvas frescas, gergelim, sorgo e farinha de peixe, óleo de peixe e outros produtos derivados de pescado para alimentação animal poderão ser comercializados na China.

Potencial comercial é de US$ 450 milhões por ano. Mas, segundo o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, há potencial para ultrapassar esta cifra, uma vez que a China importa quase US$ 7 bilhões nesses produtos todos os anos. "Se levarmos em conta outras variantes de mercado e o potencial brasileiro, podemos comercializar muito mais, ultrapassando a cifra de US$ 500 milhões por ano", disse.

Café

Acordo com a rede de cafeterias chinesa Luckin Coffee prevê exportação de toneladas de café. O compromisso prevê a compra de 240 mil toneladas de café do Brasil entre 2025 e 2029, por cerca de US$ 2,5 bilhões. O acordo envolveu a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Acordo anterior, firmado em junho deste ano, previa a compra de 120 mil toneladas de café brasileiro até o fim de 2024. O compromisso com a Luckin não integra a lista de 37 acordos firmados entre os governos de Brasil e China, mas foi fechado durante a visita dos chineses ao Brasil para o encontro do G20. A Luckin foi fundada em 2017 e tem 20 mil lojas.