Conheça a SpaceSail, chinesa que ameaça a Starlink de Elon Musk no Brasil

Empresa usa satélites menores que ficam mais próximos da Terra. A operação da SpaceSail é baseada nos satélites LEO (Low Earth Orbit, ou órbita baixa da Terra, em português). Eles ficam a uma distância menor da superfície se comparados aos satélites convencionais. Com isso, conseguem uma transmissão de informações mais rápida. A tecnologia é similar à que atualmente é oferecida pela Starlink, de Elon Musk, e pela francesa E-Space.

Meta é fornecer internet confiável e de alta velocidade para o mundo. O objetivo é que os satélites forneçam "aos usuários globais, serviços de internet de banda larga via satélite de baixa latência, alta velocidade e ultraconfiáveis", disse a CGWIC (China Great Wall Industry Corporation), empresa chinesa responsável pelo lançamento dos satélites.

O desenvolvimento de satélites é um dos focos do governo chinês nos próximos anos. O plano do ministério da indústria chinês até 2025 inclui o desenvolvimento de satélites de órbita alta, média e baixa, além da integração de sistemas de comunicação por satélite com sistemas de comunicação de informação terrestre.

O acordo com o Brasil

A cooperação assinada com a Telebras prevê avaliação de cenários. O acordo prevê a realização de estudos sobre a demanda de internet em locais em que fibra óptica não chega, como áreas rurais, além de parcerias com foco em inclusão digital. Após esses estudos, o governo entenderá a viabilidade de parcerias concretas para possíveis investimentos.

A operação da SpaceSail no Brasil deve se iniciar em 2026. Para atuar no Brasil, a empresa chinesa precisa ainda de autorização da Anatel, além de abrir um CNPJ no país.