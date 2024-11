Casal tem ideia de negócio na lua de mel; hoje fatura R$ 4,5 mi com gelato

Eles tinham carreira sólida no Brasil, mas estavam insatisfeitos e pensavam em empreender. Teixeira trabalhava como engenheiro de software em uma construtora, e Cecília era bancária no Itaú. "Nossos empregos já não faziam mais sentido e, a partir daí, começamos a buscar algo que trouxesse um propósito nas nossas vidas. Foram anos e anos guardando recursos para, quando surgisse a oportunidade, a gente estivesse pronto para investir", declara Cecília. O casal investiu R$ 500 mil no negócio.

Em 2016, eles abriram a Pazzi Per Gelato em Olímpia (SP). No mesmo ano, Teixeira se desligou da empresa onde trabalhava para se dedicar ao negócio; Cecília saiu do banco no ano seguinte.

Marca tem 28 sabores de gelato

A Pazzi Per Gelato tem picolé de frutas exclusivo para pets Imagem: Divulgação

São 28 sabores no cardápio. Vão desde os tradicionais, como baunilha, até os mais exóticos, como gorgonzola com goiabada, coco queimado com castanha de baru (conhecida como "baunilha brasileira") e parmesão com doce de leite. Há também um picolé feito de frutas exclusivo para pets. O produto mais vendido é a casquinha artesanal com dois sabores e recheada de Nutella (R$ 25). O tíquete médio varia de R$ 35 a R$ 40.