Círio de Nazaré e turismo religioso turbinam negócios em Belém (PA)

O empresário Mateus da Silva, dono do Matinno Ateliê, participou da Feira de Artesanato do Círio, em Belém (PA) pela primeira vez neste ano. Em apenas sete dias de trabalho, conseguiu uma receita que corresponde a 83% do faturamento anual da empresa, que é de R$ 60 mil.

Todas as 400 peças de cerâmica produzidas para expor no evento foram vendidas e, com isso, consegui faturar R$ 50 mil em sete dias, quase o que faturo durante um ano inteiro.

Mateus da Silva

Vendas apenas online. Silva comercializa suas peças apenas pela internet, não tem loja física. A mais cara é uma jarra de R$ 275 e a mais barata uma cumbuca de R$ 30.