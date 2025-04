Anitta, Sabrina, Deborah: Sócios famosos trazem mais visibilidade a marcas

Desde junho de 2022, Otaviano Costa e Flávia Alessandra são sócios da Royal Face. Segundo André Alves, CEO da Royal Face, o casal impulsionou significativamente a visibilidade da marca no mercado de estética. Dentro da empresa, participa ativamente do Conselho, nas estratégias, campanhas publicitárias, eventos promocionais e ações de relacionamento.

Ajuda no crescimento da empresa. "Associar a imagem de celebridades popularmente conhecidas contribuiu para consolidar a credibilidade da marca e atrair novos franqueados e clientes". diz Alves. Segundo ele, a presença dos artistas colaborou diretamente para um avanço de mais de 15% no crescimento da empresa.

A Royal Face foi criada em 2018, em Curitiba (PR). É uma rede de franquias especializada em tratamentos estéticos corporais e faciais, com 270 unidades. Em 2024, a rede faturou mais de R$ 300 milhões.

Otaviano Costa também é sócio da Vox2you desde janeiro deste ano. Além de embaixador da marca, ele atua como conselheiro consultivo de marketing e comunicação. A Vox2you, uma rede de escolas de comunicação e oratória, foi fundada em 2013, em Cravinhos (SP). Tem hoje mais de 200 franquias. Faturou R$ 150 milhões em 2024.

Sua expertise vale ouro. "Por se tratar de um comunicador muito querido, respeitado e famoso no Brasil, ganhamos imediata visibilidade pública de nossa marca e negócio. Sua expertise de tantos anos vale ouro em nossa inteligência e estratégia, para posicionamento de marca, campanhas, projetos, etc., de curto e longo prazo. Além disso, Otaviano aporta uma inteligência de relacionamento com grandes marcas e empresas do mercado, facilitando nossa abertura de portas e negócios B2B", afirma Luís Fernando Câmara, fundador e presidente da empresa.

Impacto no faturamento. No primeiro trimestre de 2025, após a entrada de Otaviano Costa, a empresa registrou crescimento de 40% no faturamento comparado ao mesmo período do ano passado. Também houve um aumento de 30% de seguidores orgânicos em três meses nas redes sociais da marca.